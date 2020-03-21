Нью-Дели, , 14:50 — REGNUM Резиденция Далай-ламы, расположенная в городе Дхарамсале в штате Химачал-Прадеш на севере Индии, закрыта для посетителей в связи с пандемией коронавируса. Об этом 21 марта сообщил представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче в интервью РИА Новости.

Тэло Тулку Ринпоче пояснил, что резиденция Его Святейшества закрыта для посетителей с начала распространения коронавируса. Сам Далай-лама находится на карантине, учитывая его 84-летний возраст, эта мера предпринята в качестве предосторожности с самого начала пандемии коронавируса.

Все мероприятия и встречи с участием духовного лидера всех буддистов отменены либо отложены.

Как отметил Тэло Тулку Ринпоче Индия предприняла ряд мер по борьбе с пандемией. В штате Химачал-Прадеш местные власти запретили массовые собрания, собираться могут не более четырёх человек. В стране полностью перекрыты наземные и воздушные границы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о распоряжении совета медицинских исследований в Индии протестировать на заражение коронавирусом всех пациентов с признаками респираторных заболеваний, а также лиц, контактировавших с ними и медиков.

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