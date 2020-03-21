Душанбе, 21 марта 2020, 14:48 — REGNUM Граждане Таджикистана, прилетевшие из Москвы и Дубая, после прилета в республику будут помещены на карантин. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-секретаря аэропорта столицы Таджикистана Джамили Хусейновой сообщает 21 марта Sputnik Таджикистан.
Читайте также: Таджикистан закрывает все аэропорты
Как ранее сообщало ИА REGNUM, иностранные авиакомпании, а также авиакомпании Таджикистана получили письма от главы гражданской авиации республики Икрома Субхонзода, в которых уведомлялось о закрытии всех аэропортов республики с 20 марта на неизвестный срок.