Душанбе, , 14:48 — REGNUM Граждане Таджикистана, прилетевшие из Москвы и Дубая, после прилета в республику будут помещены на карантин. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-секретаря аэропорта столицы Таджикистана Джамили Хусейновой сообщает 21 марта Sputnik Таджикистан.

«Все пассажиры и из Москвы, и из Дубая будут помещены на карантин сразу по прилету», — цитирует заявление пресс-секретаря аэропорта Душанбе Sputnik Таджикистан.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, иностранные авиакомпании, а также авиакомпании Таджикистана получили письма от главы гражданской авиации республики Икрома Субхонзода, в которых уведомлялось о закрытии всех аэропортов республики с 20 марта на неизвестный срок.