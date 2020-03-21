Тбилиси, , 14:52 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили официально объявила о введении 21 марта в Грузии режима чрезвычайного положения (ЧП) в связи с распространением коронавируса. Заявление было сделано на специальном брифинге.

«Я принимаю решение и объявляю чрезвычайное положение на всей территории Грузии. Это решение вступит в силу, как только оно будет объявлено», — сказала Зурабишвили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с просьбой ввести чрезвычайное положение в Грузии к президенту обратилось грузинское правительство. Это обязательное условие для введения режима ЧП.

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