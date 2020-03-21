Амман, , 14:45 — REGNUM Власти Иордании ввели комендантский час на территории столицы, города Амман в связи с угрозой распространения коронавируса, об этос 21 марта сообщает Associated Press.

Кроме того, в городе закрыты все магазины, а людям запрещено выходить на улицы до 24 марта, за нарушение комендантского часа грозит тюремное заключение до одного года.

Напомним, в настоящее время от коронавируса скончались порядка 11 тыс. человек по всему миру. 275 тыс. человек заразились, свыше 88 тыс. человек выздоровили.