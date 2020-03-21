Тбилиси, , 14:36 — REGNUM В Грузии для предотвращения распространения коронавируса вводятся новые правила посещения магазинов. Об этом 21 марта рассказал премьер-министр страны Георгий Гахария во время брифинга.

«В магазинах должны быть приняты специальные меры, которые обязывают владельцев и менеджеров магазина не допускать превышения 10 человек в закрытом помещении» — заявил глава грузинского правительства.

Гахария добавил, что между покупателями в магазинах должно быть не менее двух метров. Он также сообщил, что скоро будут объявлены специальные условия для пассажиров общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта Гахария также сообщил, что обратился с просьбой к президенту страны Саломе Зурабишивили объявить в стране режим чрезвычайного положения на месяц.

Читайте ранее в этом сюжете: Количество зараженных коронавирусом в Монголии достигло до 10