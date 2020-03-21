Токио, , 14:31 — REGNUM Правительство префектуры Кагава выпустило постановление, ограничивающее время, которое дети и подростки в возрасте до 18 лет могут ежедневно тратить на видеоигры. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Принятое правительством префектуры Кагава постановление стало первым документом такого рода в Японии. В соответствии с постановлением, семьям рекомендуется ограничить для детей проводимое за видеоиграми время до 60 минут в будние и 90 минут в выходные дни.

Постановление носит рекомендательный характер и призывает домохозяйства использовать эти показатели в качестве ориентира при установлении собственных правил. Предлагаемые временные ограничения основаны на общенациональном исследовании, показавшем значительное снижение успеваемости у школьников, проводящих более часа в день за видеоиграми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года китайская компания Tencent ограничила двумя часами в день время, которое несовершеннолетние пользователи могут проводить в её игровых сервисах.