Душанбе, , 14:43 — REGNUM Таджикское медицинское учреждение «Истиклол» готовится к карантину на случай регистрации на территории республики вируса COVID-19, случаев заболевания которым на данный момент в республике не зафиксировано, сообщается 20 марта в пресс-службе медицинского учреждения.

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Подготовка медицинского учреждения для карантина по коронавирусу происходит во исполнение инструкций министерства здравоохранения и социальной защиты республики. Все отделения медицинского заведения за исключением лаборатории, подготавливают для карантина граждан республики после въезда на территорию страны из-за границы.

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В настоящее время в медицинскому учреждении для врачей проводят семинары о профилактике распространения коронавируса. В медучреждении имеются ряд предметов медицинского назначения, таких, как медицинские маски, защитная спецодежда, хлор, медицинские перчатки и противовирусные материалы для предотвращения заболевания коронавируса.

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