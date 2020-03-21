Тбилиси, , 14:35 — REGNUM Полиция Грузии в разных городах страны выявила 180 нарушителей режима самоизоляции, которым предписано находится дома из-за угрозы распространения коронавируса. Данное заявление было опубликовано пресс-службой МВД Грузии 20 марта на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что за последние сутки в ходе мониторинга было выявлено 39 таких нарушений. Всех задержанных правоохранители принудительно отправляют в карантинные зоны, которые, как правило, расположены в арендованных правительством гостиницах.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на начало 21 марта, в Грузии зафиксировано 47 заболевших коронавирусной инфекцией. 1966 человек помещены на карантин.

Также стоит отметить, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария 21 марта сообщил, что правительство обратилось к президенту страны Саломе Зурабишивили объявить в стране чрезвычайное положение в связи в распространением коронавируса.

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