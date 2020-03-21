Нью-Дели, , 14:27 — REGNUM Все случаи респираторных заболеваний в стране на возможность заражения коронавирусом нового типа распорядился протестировать совет медицинских исследований в Индии. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба совета.

Пересмотрев стратегию по выявлению коронавируса в Индии, совет отдал распоряжение проверить на коронавирус всех пациентов, госпитализированных с тяжёлыми респираторными заболеваниями при наличии у них кашля, лихорадки и одышки.

Кроме этого, будут проверены все, совершившие международные поездки в течение последних двух недель, если у них наблюдается ухудшение здоровья, а также люди, контактировавшие с заболевшими и медработники.

В настоящее время в Индии выявлен 271 человек, заразившийся коронавирусной инфекцией, четверо из них погибли.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии всех международных аэропортов в Индии с 22 марта как минимум на одну неделю в связи с угрозой распространения коронавируса.

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