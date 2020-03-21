Приштина, , 14:08 — REGNUM Институт государственного здравоохранения Косово 20 марта сообщило о том, что в результате последних обследований на территории края было выявлено два новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, на данный момент число подтвержденных случаев заболевания вирусом в Косово составило 24.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, поскольку премьер-министр края Альбин Курти не поддержал инициативу президента Хашима Тачи о введении режима чрезвычайного положения в крае, в настоящий момент действует режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.

Всего с 8 февраля 2020 года обследование на коронавирус в Косово прошли 417 человек.

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