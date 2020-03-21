Сухум, , 13:53 — REGNUM Свое категорическое несогласие выразила генеральная прокуратура Абхазии с решением Верховного суда республики освободить из-под стражи бывшего главу государственной компании «Абхазтоп», занимающейся розничной продажей ГСМ и газа, Беслана Авидзбу. Данное заявление было размещено 20 марта на сайте надзорного ведомства.

«Согласно определению, Авидзба Б.И. освобожден из-под стражи в зале суда. Генеральная прокуратура РА в этой связи заявляет категорическое несогласие с такого рода судебными решениями, которые препятствуют реализации полномочий правоохранительных органов, направленных на борьбу с коррупционными преступлениями», — говорится в обращении генпрокуратуры.

Стоит отметить, что Авидзба был заключен под стражу 14 марта. 20 марта Верховный суд увидел существенные нарушения закона при его задержании и постановил заменить меру пресечения на домашний арест. Авидзбу обвиняют в растратах и хищениях госимущества, которое ему было вверено. Ущерб от его деятельности предварительно оценивается в размере более 31 млн рублей.