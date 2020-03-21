Москва, , 13:33 — REGNUM Пассажиры авиакомпании «Победа», оставшиеся в Черногории, сами отказались от перелёта в Россию. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба авиакомпании.

Авиаперевозчик «Победа» опроверг информацию, размещённую рядом СМИ, о якобы брошенных в Черногории российских гражданах, которые вернули свои невозвратные билеты на рейс в Москву и их из-за этого не пропустили на борт самолёта.

В «Победе» отметили недобросовестность некоторых СМИ, которые не только наносят урон репутации компании, но и огорчают работников компании, приложивших массу усилий для возврата российских граждан на родину. По данным пресс-службы, на последнем вывозном авиарейсе оставалось около десятка свободных мест, которые предоставлялись всем желающим.

Поясняется, что часть граждан сдала свои билеты и отказалась вылететь в Россию, приняв решение продолжить отдых в Черногории. Все, кто хотел улететь, улетели, так как вывозные рейсы не являются услугами авиакомпании, а представляют собой эвакуацию граждан в условиях чрезвычайной ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возвращении из Черногории на родину 600 российских граждан.

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