Баку, , 13:41 — REGNUM На территории Азербайджана все учебные заведения республики с 29 марта по 20 апреля будут находиться на вынужденных каникулах в рамках противодействия распространению коронавируса, сообщили 20 марта в пресс-службе правительства республики.

Учебный процесс будет приостановлен с 29 марта по 18 апреля 2020 года и первый учебный день назначен на 20 апреля 2020 года.

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Отметим, что ранее оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса во всех общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана был приостановлен учебный процесс с 3 по 27 марта.