Тегеран, , 13:16 — REGNUM Власти Ирана зафиксировали 123 новые смерти от последствий коронавируса, об этом 21 марта сообщил советник министра здравоохранения страны Али Реза Вахабадзе на своей странице в социальной сети Twitter.

«На сегодняшний день выявлено 966 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших возросло до 20 тыс. 610 человек. С учетом смерти 123 пациентов, общее число жертв достигло 1 тыс. 556 человек», — отметил Вахабадзе.

Таким образом, число смертей в Иране от последствий инфекции впервые за прошедшую неделю снизилось.

Напомним, вспышка коронавируса была впервые зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. С тех пор инфекция распространилась на большее число стран. Наиболее пострадавшими странами являются Китай, Иран и Италия.

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