Красноярск, , 13:18 — REGNUM Международный аэропорт Красноярска 22 марта окончательно закрывается для полётов за границу в связи с «нестабильной мировой эпидемиологической ситуацией». Об этом сообщается на официальной странице аэропорта в социальной сети.

По информации пресс-службы аэропорта, 22 марта с 00:00 по местному времени официально прекращаются вылеты самолётов в Таиланд — последнее пока ещё действующее зарубежное направление. С этого момента, красноярский аэропорт будет обслуживать только внутренние, российские направления.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта авиакомпания S7 Airlines сообщила о прекращении полётов в Таиланд с 22 марта. Такое решение было принято после введения таиландскими властями ограничений на въезд для иностранцев.

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