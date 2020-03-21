Лос-Анджелес, США, , 12:34 — REGNUM Разработчики из Riot Games представили одного из героев своего предстоящего шутера Valorant. Им оказался русский профессиональный снайпер с псевдонимом «Сова», сообщает «Игромания» 21 марта.

Для обнаружения своих противников «Сова» умеет запускать пилотируемого дрона и стрелять специальными стрелами с эхолокатором. Его ультимейт (самая сильная способность) позволяет снайперу сделать три выстрела, которые могут проходить сквозь стены и настигать противника даже на другом конце игровой карты.

Напомним, Valorant — это многопользовательский тактический шутер от компании Riot Games (авторы League of Legends). Его релиз ожидается летом 2020 года.

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