Чебоксары, 21 марта 2020, 12:33 — REGNUM Главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах, депутат Госсовета Чувашии Николай Николаев, который после возвращения из трёхдневной командировки в Германию не был изолирован на две недели, «по прилёту сдал все необходимые анализы», тест на коронавирус у него отрицательный. На момент его поездки ограничительные меры ещё не были приняты. С учётом обсуждения в соцсетях и на форумах он «сдал повторный тест и будет в изоляции» до получения результатов, сообщил ИА REGNUM министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.
Парламентарий привлёк внимание после того, как побывал в Германии, а по прилёту посетил заседание комитета Госсовета и мероприятие с участием ветеранов в честь 75-летия Победы. На форумах и в социальных сетях его обвинили в несоблюдении мер безопасности и профилактики, напомнив, что по прибытии из эпидемиологически неблагополучных стран необходима двухнедельная самоизоляция, а также проведение тестов на коронавирус.
Выяснилось, что Николай Николаев находился в командировке с 11 по 13 марта. Сам депутат пояснил, что рабочая поездка была согласована заранее с Министерством здравоохранения России, и на тот момент «никаких ограничительных мер ещё не было».
Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов подтвердил, что депутат «сразу сдал тест, который показал отрицательный результат»:
Глава управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская напомнила, что на момент заграничной поездки депутата «обязательная самоизоляция была предписана только жителям Москвы», поэтому «ни о каком злоупотреблении со стороны Николаева в данном случае речи не идет»:
Однако после возникшего резонанса было принято решение о проведении повторного теста.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в Чувашии подтвердили первый случай коронавирусной инфекции, он — «завозной»: пациент накануне вернулся из Бразилии транзитом через Швейцарию.