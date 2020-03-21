Чебоксары, , 12:33 — REGNUM Главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах, депутат Госсовета Чувашии Николай Николаев, который после возвращения из трёхдневной командировки в Германию не был изолирован на две недели, «по прилёту сдал все необходимые анализы», тест на коронавирус у него отрицательный. На момент его поездки ограничительные меры ещё не были приняты. С учётом обсуждения в соцсетях и на форумах он «сдал повторный тест и будет в изоляции» до получения результатов, сообщил ИА REGNUM министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

Парламентарий привлёк внимание после того, как побывал в Германии, а по прилёту посетил заседание комитета Госсовета и мероприятие с участием ветеранов в честь 75-летия Победы. На форумах и в социальных сетях его обвинили в несоблюдении мер безопасности и профилактики, напомнив, что по прибытии из эпидемиологически неблагополучных стран необходима двухнедельная самоизоляция, а также проведение тестов на коронавирус.

Выяснилось, что Николай Николаев находился в командировке с 11 по 13 марта. Сам депутат пояснил, что рабочая поездка была согласована заранее с Министерством здравоохранения России, и на тот момент «никаких ограничительных мер ещё не было».

«12 марта целый день проработал в операционной больницы города Бранденбург, общался только с небольшим количеством коллег в стерильных условиях. На следующий день вылетел в Россию. По прибытию домой незамедлительно обратился к врачам и сдал тесты, по их результатам никаких симптомов заболевания нет», — говорит Николай Николаев.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов подтвердил, что депутат «сразу сдал тест, который показал отрицательный результат»:

«По нашим данным, Николаев по прилету сдал все необходимые анализы. У него не было симптомов болезни — он проходил теплометрию и в Германии при вылете, и в Москве. К категории подозреваемых в заболевании коронавирусом он не относился. Сразу сдал тест, который показал отрицательный результат. В связи с возникшей ситуацией он сейчас находится на больничном, сдал повторный тест и будет в изоляции дожидаться его результатов. Здесь я бы хотел обратиться к СМИ с призывом запрашивать официальные комментарии, чтобы предоставлять людям необходимую информацию».

Глава управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская напомнила, что на момент заграничной поездки депутата «обязательная самоизоляция была предписана только жителям Москвы», поэтому «ни о каком злоупотреблении со стороны Николаева в данном случае речи не идет»:

«Предписания об обязательной самоизоляции в связи с отсутствием признаков заболевания ему не выписали».

Однако после возникшего резонанса было принято решение о проведении повторного теста.

«На сегодня картина такая же: признаков заболевания нет. Но мы все равно настояли на повторном тесте, его результатов Николаев будет дожидаться, находясь на больничном», — сказала Луговская.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в Чувашии подтвердили первый случай коронавирусной инфекции, он — «завозной»: пациент накануне вернулся из Бразилии транзитом через Швейцарию.