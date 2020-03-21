Вифлеем, Палестина, , 13:23 — REGNUM До 31 человека сократилось количество заболевших COVID-19 после выздоровления 17 человек в Палестине. Об этом 21 марта сообщил в заявлении для прессы представитель правительства Ибрагим Мельхем.

Минздрав Палестины сообщил о выздоровлении 17 человек в Вифлееме, у которых было выявлено заражение коронавирусом. Все выздоровевшие переведены на домашний карантин.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Пакистане сократилось до 31.

Мельхем вновь напомнил о важности соблюдения условий карантина и сотрудничестве между общинами в целях сокращения распространения коронавируса в ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене занятий в школах Вифлеема в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Сам город полностью закрыт для туристов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Вифлееме подтвердили ещё один случай заражения коронавирусом