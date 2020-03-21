Санта-Моника, США, , 12:26 — REGNUM Игра Doom Eternal установила новый рекорд франшизы по количеству геймеров, одновременно играющих в неё. Об этом 21 марта сообщает «Игромания».

За прошедшие сутки в Doom Eternal на пике посещаемости одновременно играли больше ста тысяч человек. Рекордом предыдущей игры серии (Doom 2016 года) было значение в почти 44 тыс. человек.

Напомним, релиз Doom Eternal состоялся 20 марта 2020 года. Игра была высоко оценена геймерами и критиками.

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