Вильнюс, , 12:22 — REGNUM В больнице литовского города Укмярге в ночь на 21 марта скончалась пожилая женщина, которая была заражена коронавирусом, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На созванной пресс-конференции сегодня подробности представил вице-министр здравоохранения Альгирдас Шяшельгис.

По его словам, женщина проходила лечение в больнице Укмярге в связи с другими заболеваниями, 19 марта её выписали, однако спустя сутки она почувствовала себя резко плохо и была вновь госпитализирована, но вскоре скончалась. Врачи успели сделать тест на коронавирус, он показал положительный результат.

Женщина заболела в Литве, страну она не покидала, в той же больнице работал врач, у которого также диагностирован коронавирус. Предположительно, именно врач мог заразить пожилую пациентку.

В Литве в общей сложности 70 установленных случаев заражения коронавирусом.