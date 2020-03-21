Эрбиль, Ирак, , 12:29 — REGNUM В Иракском Курдистане пойманы грабители, укравшие из ювелирного магазина золото и денежные средства на сумму $2 млн 500 тыс., об этом 21 марта сообщает Rudaw.

Злоумышленники похитили 38 кг золота и наличные деньги на сумма $300 тыс. Инцидент произошел 3 марта.

Обвиняемые в грабеже использовали во время налета дрели и отбойные молотки, чтобы проникнуть в местный магазин «Соран».

"После формирования специальной комиссии по расследованию и проведения проверки подозреваемые были арестованы в ходе специальной операции», — цитирует издание заявления министерства внутренних дел Иракского Курдистана.

Подробности спецоперации не раскрываются, известно лишь то, что все похищенные изделия, а также денежные средства были конфискованы.

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