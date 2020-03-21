Тернополь, Украина, , 13:22 — REGNUM Священнослужитель стал первым заразившимся коронавирусной инфекцией в Тернопольской области на Украине. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба администрации региона.

Заражение коронавирусом подтверждено у 57-летнего мужчины, жителя города Залещики. В настоящее время мужчина находится в изоляции, он был госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Устанавливаются контакты заражённого. Предварительно установлено, что мужчина является священнослужителем и у него большая семья.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 41 случае заражения коронавирусом нового типа на Украине, из них три случая смертельного исхода. В связи с угрозой распространения коронавируса на Украине в двух областях и в городе Киеве объявлен режим ЧС.

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