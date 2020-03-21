Тернополь, Украина, , 12:20 — REGNUM Первый случай заражения вирусом COVID-19 был диагностирован у 57-летнего жителя города Залещики Тернопольской области, который по предварительной информации является священнослужителем, сообщили 20 марта в пресс-службе Тернопольской областной государственной администрации.

Мужчина находится в изоляции. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, ему дается симптоматическое лечение, устанавливаются лица, с которыми он контактировал. Им будет рекомендована самоизоляция, отметили в пресс-службе.

«Предварительно известно, что человек священнослужитель. И у него большая семья», — сообщили также в Тернопольской ОГА.

Согласно результатам голосования членов комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, в области будет введен режим чрезвычайной ситуации.

«Для Жителей Залещицкого района и в соседних районах усилят ограничения в передвижении. На выездах из районного центра будут установлены полицейские посты. Правоохранители будут проводить скрининг», — отметили в ведомстве.

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ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 20 марта на территории Украины был диагностирован 41 случай заражения коронавирусом. Власти Украины ввели карантин на территории страны, за нарушение которого в целом по стране сотрудники полиции уже составили 613 административных протоколов.

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