Роквилл, США, , 12:04 — REGNUM Игроки Fallout 76 основали виртуальный «культ туалетной бумаги» на фоне пандемии коронавируса в реальном мире. Об этом 20 марта сообщила «Игромания».

https://twitter.com/javajedi85/status/1240856873487732736

Несмотря не неиссякаемый запас и бесполезность (использовать этот предмет в игре нельзя) туалетной бумаги в Fallout 76 геймеры начали продавать её по очень высоким ценам. Сообщается, что так энтузиасты иронизируют над той ситуацией, которая сейчас происходит в реальном мире.

Напомним, Fallout 76 — это массовая многопользовательская ролевая игра от студии Bethesda Softworks. На релизе она получила низкие оценки от геймеров и критиков.

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