Тбилиси, , 12:19 — REGNUM Результаты исследований 21 пациента из числа первых заболевших коронавирусной пневмонией 21 марта сообщила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

«Вчера у нас был проведен 21 тест и получен один положительный ответ, у остальных — отрицательные ответы», — сказала она.

Эзугбая отметила, что пациенты, заболевшие COVID-19, проходят тестирование на коронавирус через 15 — 16 дней после лечения. Она также рассказала, что через некоторое время будут сделаны повторные тесты.

Стоит отметить, что выздоровевшими от коронавирусной пневмонии считаются пациенты, у которых результаты исследований дважды дадут отрицательный результат. Пока в Грузии выписан один человек из числа инфицированных коронавирусом. Ему предписали еще 14 дней находится в самоизоляции.