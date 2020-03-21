Атланта, США, , 11:42 — REGNUM Благодаря пандемии коронавируса фанату сериала «Ходячие мертвецы» удалось воссоздать знаменитый постер первого сезона, на котором изображена пустая автомагистраль Атланты (США). Об этом 21 марта сообщает ComicBook.

https://twitter.com/WalkingTrojen/status/1241201567597858816

Из-за карантина многие жители города были вынуждены начать работать на дому. Так, фотографу удалось сделать нужный кадр, не встретив ни одного автомобиля.

Напомним, «Ходячие мертвецы» — это популярный американский телесериал, основанный на одноимённой серии комиксов Роберта Киркмана. Сейчас идут съёмки 11-го сезона.

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