Тбилиси, , 11:58 — REGNUM Свой «Дом собраний» предложила Католическая церковь Грузии правительству для создания карантинной зоны в связи с проведением в стране мероприятий по борьбе с распространением коронавируса. Об этом глава апостольской администратуры Кавказа епископ Джузеппе Пазото рассказал 21 марта изданию Netgazeti.

Священнослужитель сообщил, что «Дом собраний» находится в Церовани — селе в пригороде Тбилиси. В нем 23 комнаты, место для переговоров, кухня и столовая. Также у дома есть небольшой внутренний парк.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 21 марта, по официальной информации, в Грузии на карантине находилось 1966 человек. В условия изоляции помещают всех прибывших из-за границы, а также тех, с кем контактировали заболевшие COVID-19.

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