Богота, , 11:48 — REGNUM Трёх российских граждан власти Колумбии выдворяют из страны в связи с нарушением режима изоляции по коронавирусу. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба миграционной службы латиноамериканской страны.

Граждане России въехали в Колумбию 12 марта из Парижа и решили, нарушив режим изоляции в отеле после трёх дней проживания в нём, отправились в природный парк в департаменте Вичада.

Благодаря полученному сообщению, российских туристов задержали в сельской местности, когда они находились там в компании других туристов. Нарушители были доставлены из муниципалитета Пуэрто-Карреньо в Боготу, где будут осуществлены меры по их выдворению из страны.

Российские туристы будут высланы из Колумбии в течение нескольких часов за создание риска для национальной безопасности, здравоохранения и общественного порядка.

Ранее ИА REGNUM сообщало об объявлении общенационального карантина властями Колумбии на всей территории страны в связи с угрозой распространения коронавируса.

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