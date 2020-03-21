Ташкент, , 11:41 — REGNUM В столице Узбекистана в целях борьбы с коронавирусной инфекцией в течение месяца планируют построить и сдать в эксплуатацию три больницы. Об этом со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана сообщает 21 марта Газета.uz.

Согласно сообщению источника, вопрос о строительстве лечебных учреждений обсуждался на совещании, участники которого обсуждали вопросы о смягчении воздействия пандемии COVID-19 на экономику Узбекистана, которое состоялось 19 марта под председательством главы республики Шавката Мирзиёева.

Больницы предназначаются для приема пациентов, инфицированных вирусом COVID-19, но в будущем их будут использовать в иных целях.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане по состоянию на 20 марта заражение коронавирусом было выявлено у 33 человек.