Ереван, , 11:14 — REGNUM По состоянию на 10:00 (09:00 мск) 21 марта число заразившихся новым коронавирусом в Армении достигло 160 человек, сообщили 21 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В министерстве также отметили, что один человек из числа заболевших был излечен от заболевания.

В пресс-службе минздрава также призвали граждан оставаться дома, ограничить контакт, соблюдать правила личной гигиены, ограничить пользование общественным транспортом.

В случае обнаружения симптомов гриппа в министерстве здравоохранения Армении призвали не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

После возвращения из стран с высоким риском распространения коронавируса, граждан призвали прибегнуть к самоизоляции сроком на 14 дней, а также — связаться с врачом из поликлиники, регулярно измерять температуру тела, сообщая врачу о результатах замеров, не паниковать и следовать рекомендациям лечащего врача.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 марта число инфицированных коронавирусом в Армении составило 136 человек. Таким образом за минувшие сутки число заболевших увеличилось на 24 человека.