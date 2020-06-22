Это наша война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 08:00 — REGNUM До войны в Курской области насчитывалось 2 млн 208,6 тысячи человек. По некоторым данным, к началу войны в регионе, в состав которого входил ряд территорий Орловской, Белгородской и Липецкой областей, проживали более трёх миллионов человек. После освобождения от оккупации численность населения сократилась почти на четверть. Звания Героев Советского Союза были удостоены 263 уроженца Курской области, некоторые из них — дважды.

Оккупация Курской области началась в конце сентября 1941 года. Курск был оставлен врагу 3 ноября 1941 года после ожесточённых боёв. С июня 1942 года начался новый этап оккупации. Регион избавился от «коричневой чумы» в августе 1943 года. На территории региона произошло важнейшее сражение в Великой Отечественной войне и величайшее танковое сражение в истории — Курская битва, или битва на Курской дуге.

Читайте также: Война: Курская область 1941−1945 гг