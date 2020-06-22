Это моя война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 23:59 — REGNUM До начала Великой Отечественной войны в Калининской области (ныне — Тверская область) проживали 2487,2 тыс. человек. В первые три месяца войны на фронт были призваны более 200 тыс. человек, десятки тысяч ушли добровольцами. Звания Героя Советского Союза были удостоены 293 уроженца Тверской области.

Уже к середине октября 1941 года нацистами были оккупированы 38 из 69 районов области. 17 октября был создан Калининский фронт, который возглавил генерал-полковник Иван Конев. Калининская наступательная операция началась 5 декабря 1941 года. 16 декабря Красная армия очистила от «коричневой чумы» Калинин. Окончательно изгнать врага из Калининской области удалось 19 июля 1944 года.

Самыми тяжёлыми и кровопролитными боями на территории Калининской области стали бои за Ржев, которые шли больше года. Город был превращён в руины.

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