Это наша война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 04:00 — REGNUM Из 680 тыс. жителей Саратовской области, ушедших на фронт в годы войны, домой не вернулись более 300 тыс. человек. Бойцы 342-й стрелковой дивизии принимали участие в битве за Москву, сражались с врагом на стыке трёх областей — Тульской, Калужской и Орловской, участвовали в контрнаступлении в ходе Курской битвы. 292 воина были удостоены звания Героя Советского Союза, 47 тыс. бойцов были награждены орденами и медалями.

С октября 1941 года по январь 1942 года Саратов временно был превращён во вторую столицу СССР. Затем был отнесён к числу режимных местностей первой категории. Прорыв гитлеровцев к Сталинграду превратил Саратовскую область в прифронтовой регион.

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