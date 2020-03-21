Ташкент, , 10:43 — REGNUM В Узбекистане с 23 марта намерены запретить проведение мероприятий семейного характера, на которых может быть массовое скопление людей. Об этом стало известно 20 марта после заседания комиссии по предупреждению в республике распространения вируса COVID-19, которое прошло в Ташкенте, сообщает KUN.uz.

Запрет коснется похорон, свадьб и других семейных мероприятий массового характера. Однако, если в мероприятиях принимают участие 10−15 человек, то проведение такого мероприятия допускается.

Кроме того, с 21 марта приостановлена работа мест общественного питания. Данным заведениям общественного питания разрешено оказывать услуги по доставке продукции на дом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в качестве мер по предотвращению распространения нового коронавируса, Узбекистан на 40 дней прекратил все виды международного пассажирского транспортного сообщения.

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Отметим, что по состоянию на 20 марта в Узбекистане было зарегистрировано 33 случая заражения новым коронавирусом.