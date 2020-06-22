Это моя война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 12:00 — REGNUM В годы Великой Отечественной войны ушли на фронт почти 466 тыс. жителей Тульской области. Пали в боях и пропали без вести более 180 тыс. человек. 226 бойцов были удостоены звания Героя Советского Союза, трое получили высшее звание дважды, четверо стали полными кавалерами Ордена Славы.

Тульская оборонительная операция (24 октября 1941 года — 5 декабря 1941 года) являлась частью битвы за Москву и сыграла существенную роль в создании условий для разгрома гитлеровцев и начала контрнаступления Красной армии.

Перед началом Великой Отечественной войны на территории Тульской области работало почти 7 тыс. промышленных предприятий. Одной из основных отраслей промышленности являлось оружейное производство.

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