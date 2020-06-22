Это наша война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 20:00 — REGNUM В Кировской области до начала Великой Отечественной войны проживали 2,218 млн человек. На фронт ушли более 600 тыс. кировчан, домой не вернулись более 250 тыс. бойцов. Более 200 кировчан в годы войны были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них — маршал Иван Конев, рядовой разведчик Красной армии Григорий Булатов, красноармеец Яков Падерин.

На территории региона были сформированы воинские соединения, бойцы которых принимали участие в обороне и прорыве блокады Ленинграда, в освобождении стран Восточной и Юго-Восточной Европы в составе 1-го Украинского фронта и 1-го Белорусского фронтов.

Труженики кировских заводов передали фронту более 4 тыс. танков и самоходных установок, 2 тыс. «катюш», 3 млн снарядов, 5 млн мин и авиабомб, 33 млн гранат, 200 кораблей, 2 млн минометов, 5 млн автоматов. К 1 августа 1943 года была принята в эксплуатацию 1-я очередь Кирово-Чепецкой ТЭЦ, строительство которой началось до войны. Также было запущено троллейбусное сообщение. Эвакогоспитали в Кировской области в годы войны приняли около 500 тыс. раненых.

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