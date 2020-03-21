Ереван, , 10:17 — REGNUM До 160 человек возросло количество заражённых коронавирусом в Армении. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава страны.

В настоящее время подтверждено 160 случаев заболевания коронавирусом в стране, один из пациентов излечился, случаев летального исхода зафиксировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 136 случаях заражения коронавирусом, выявленных в Армении. В стране прекращено международное авиасообщение. В настоящее время Россия и Армения договариваются о возвращении своих граждан на родину авиатранспортом, из-за сложностей транзита через территорию Грузии.

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