Тбилиси, , 10:00 — REGNUM За минувшие сутки число инфицированных коронавирусом в Грузии выросло до 47 человек, сообщает официальный правительственный сайт stopcov.ge/.

На данный момент выздоровевшим считается по-прежнему один человек, хотя грузинские инфекционисты предсказывают, что в ближайшее время выздоровеет еще 3−4 человека.

До 1966 человек выросло число помещенных в карантин граждан. Еще 20 марта в карантине числилось 1925 человек. В результате мониторинга полиции несколько десятков нарушителей режима самоизоляции в принудительном порядке были переведены в карантин.

В стационарах под наблюдением врачей остаются еще 259 пациентов, которые также могут стать вероятными инфицированными.