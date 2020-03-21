Тбилиси, , 09:54 — REGNUM Пятничные службы в мечетях Грузии прекращены с 20 марта в связи со вспышкой распространения коронавируса. Об этом журналистам грузинского Общественного телевидения сообщил Муфтий Грузии Адам Шантадзе.

Он рассказал, что в минувшую пятницу коллективные молитвы не проводили. Эта традиция будет приостановлена, пока в стране сохраняется риск распространения коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что 20 марта проводилось заседание Священного синода Грузинской православной церкви. На нем решили не менять обряд причастия из-за роста числа заболеваний COVID-19.

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