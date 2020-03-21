Минск, , 09:27 — REGNUM Для возвращения на территорию страны проживания, несмотря на закрытие границ Украины, Литвы и Латвии в связи с коронавирусом, граждане этих государств, а также граждане Белоруссии смогут воспользоваться поездом «Киев-Рига-Киев», сообщили 20 марта в пресс-службе Белоруской железной дороги.

Проезд граждан данных государств к местам проживания поездом № 32/31 был назначен по согласованию с внешнеполитическими ведомствами четырех государств — Белоруссии, Украины, Латвии и Литвы. Из Киева поезд отправится 21 марта, а из Риги — 22 марта.

Этим же поездом на территорию Белоруссии смогут вернуться и граждане республики, сообщили в пресс-службе БЖД. По территории республики поезд будет следовать с остановками на железнодорожных станциях Словечно, Калинковичи, Светлогорск-на-Березине, Жлобин, Бобруйск, Осиповичи-1, Минск-Пассажирский, Молодечно, Сморгонь, Гудогай.

При отправлении из Киева, высадка пассажиров в Литве будет происходить на железнодорожной станции Вильнюс, а при отправлении из Риги на территории Литвы посадка пассажиров будет происходить на станциях Шяуляй и Вильнюс.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии проработали маршруты эвакуации граждан Российской Федерации из Республики Польша.