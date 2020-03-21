Бангкок, , 09:12 — REGNUM До 411 человек возросло количество заражённых коронавирусом в Таиланде. Об этом 21 марта сообщил журналистам на брифинге в Бангкоке пресс-секретарь министерства здравоохранения Таиланда Тхависин Висануйотхин.

За одни сутки в стране было выявлено 89 новых случаев заражения инфекцией. Это рекордный показатель для Таиланда на настоящий момент. В больницах проходят лечение 366 человек, 44 человека полностью выздоровели, один человек скончался.

Все выявленные пациенты находятся на строгом карантине в связи с контактами с заболевшими ранее. Основная часть заразившихся была инфицирована в трёх точках, которые были определены как очаги распространения инфекции. Это стадион тайского бокса и два паба в развлекательном комплексе в Бангкоке, и на «крайнем юге» Таиланда, куда вернулись участники массового мусульманского религиозного мероприятия, проходившего в одной из мечетей Малайзии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прекращении авиарейсов компании Рейсы S7 Airlines в Таиланд в связи с временным введением ограничений на въезд для иностранцев, которые ввели власти страны.

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