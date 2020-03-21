Тбилиси, , 09:20 — REGNUM Деньги, которые поступают в Национальный банк Грузии, решено в течение двух недель держать на карантине в рамках борьбы с распространением коронавируса. Такое заявление 21 марта сделал на брифинге в администрации глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе.

«Уже несколько дней деньги, которые ежедневно поступают в Национальный банк, в кассовый центр из коммерческих банков и других финансовых организаций, помещаются в карантин как минимум на две недели», — заявил Гвенетадзе.

Он пояснил, что таким образом стараются предотвратить передачу коронавируса через купюры. Также глава Нацбанка напомнил, что многие платежи можно совершать бесконтактным способом и призвал население страны переходить на такой тип оплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 21 марта в Грузии выявлено 44 случая заболевания COVID-19. 1966 людей помещены на карантин, а 259 госпитализированы.

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