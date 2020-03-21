Минск, , 09:06 — REGNUM У скончавшейся в Витебске женщины, которая ранее, 15 марта, поступила в медицинское учреждение города с диагнозом «пневмония», не было диагностировано заражение коронавирсуом, сообщили 20 марта на официальном telegram-канале министерства здравоохранения Белоруссии.

В минздраве отметили, что за пределы страны женщина не выезжала. Кроме того, у умершей были несколько сопутствующих заболеваний — сахарный диабет, артериальная гипертензия, хронический бронхит и повышенная масса тела.

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Мазок для исследования на вирус COVID-19 был взят у пациентки при поступлении во исполнение приказа министерства здравоохранения, так как женщина поступила с диагнозом «пневмония» и, как пояснили в пресс-службе министерства, — «все пневмонии типируются на коронавирус».

«Такой же анализ было предложено сдать ближайшим родственникам. На следующий день пришел отрицательный результат на анализ пациентки», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, отметив, что результаты анализов, которые были взяты у родственников умершей, будут готовы на следующей неделе.

В министерстве также принесли соболезнования семье умершей пациентки.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии по состоянию на 20 марта из лечебных учреждений были выписаны 15 человек, которые излечились от коронавируса.