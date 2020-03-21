Алма-Ата, Казахстан, , 08:48 — REGNUM Все национальные парки были закрыты в связи с угрозой распространения коронавируса на территории Алма-Аты властями Казахстана. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба администрации города.

Начиная с 21 марта на территории Алма-Аты будут временно закрыты национальные парки Парк Первого президента, Центральный парк культуры и отдыха, парк 28 Панфиловцев, Family Park, Ботанический сад, парк «Мир фантазий», Алматинский зоопарк, Алма-арасан, а также другие места массового скопления людей на выходных днях. Решение принято для недопущения распространения коронавируса на территории страны.

В связи с создавшейся эпидемиологической ситуацией ранее было принято решение о закрытии популярный туристических объектов Медеу, Шымбулак, Пионер, Кок-Тобе, а деятельность организаций, осуществляющих туры и экскурсии по внутреннему туризму в Алма-Ате и алма-атинской агломерации остановлена.

Приостановлены въездные и выездные туры граждан в страны с неблагополучным эпидемиологическим фоном. Всем разосланы памятки с рекомендациями соблюдать меры предосторожности в местах массовых скоплений людей. В настоящее время в Казахстане подтверждено 52 случая заражения коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении в Алма-Ате бесплатных парковок на время действия режима чрезвычайного положения. Режим ЧП введён и на территории Нур-Султана. Предполагается, что въезд и выезд в Алма-Ату будет закрыт с 22 марта.

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