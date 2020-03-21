Ташкент, , 08:43 — REGNUM Ещё одна группа граждан России, в количестве 342 человека, 21 марта вылетела из Ташкента в Москву самолётом компании «Аэрофлот». Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Ташкенте.

Это уже четвёртый рейс «Аэрофлота» после того, как Узбекистан из-за коронавируса прекратил транспортное сообщение со всеми странами. Тремя предыдущими чартерными рейсами в Москву из Ташкента уже были вывезены 282, 188 и 323 гражданина России.

Уточняется, что чартер с 342 гражданами России на борту вылетел из Ташкента 21 марта в 08:08 по местному времени. В ближайшие дни возможна организация еще нескольких эвакуационных рейсов из Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, по сообщению посольства России в Ташкенте, в Узбекистане на 20 марта ещё оставались около одной тысячи граждан РФ, желающих покинуть республику, но испытывающих при этом трудности из-за прекращения международного сообщения.

«Всего было около двух тысяч таких желающих, половина уже покинула республику чартерными рейсами, организованными компанией «Аэрофлот», — отметили в посольстве.

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