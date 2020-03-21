Афины , , 08:02 — REGNUM Общее количество пациентов, скончавшихся от диагноза COVID-19 в Греции, достигло десяти человек, 20 марта сообщает издание «Нафтемпорики».

Всего на территории страны зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта власти Греции ввели двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну, а также закрыли все учреждения и торговые точки, кроме особо важных для жизни.

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