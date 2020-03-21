Амстердам, , 07:58 — REGNUM Врачи больниц в голландской провинции Северный Брабант обратились к своим коллегам по всей стране и к правительству. Врачи предупреждают, что поток пациентов, заражённых коронавирусом, настолько сильный, что у больниц уже нет возможности оказать помощи другим пациентам.

Координатор больницы Bernhoven в г. Уден Каролина Геийкманн (Caroline Heijckmann) заявила, что больница превратился в место для приёма только коронапациентов. Пациентов без симптомов коронавируса пытаются распределить по соседним больницам, но и там возможности практически исчерпаны.

Брабантские врачи жалуются, что в других частях Нидерландов ещё не понимают необходимости перевода пациентов в другие больницы. Они объясняют это тем, что вспышка вируса COVID-19 на две недели опережает другие провинции. Врачи выражают надежду, что принятые властями меры позволят в других провинциях избежать ту ситуацию, которая теперь грозит возникнуть в Северном Брабанте.

Врачи больницы Bernhoven сообщают, что в течении одной недели в их госпитале осталось только два отделения: для пациентов с подозрением на заражение коронавирусом и для пациентов с подтверждённым заражением. 25% пациентов, поступающих в последнее отделение, не покидают его живыми.

По словам Геийкманн, больница пока ещё справляется с потоком коронапациентов. Однако она выразила опасения в связи с пиком в количество заражений, который ожидается к концу следующей недели.

Специалисты полагают, что отделы реаниматологии северно-брабантских больниц до 30 марта должны рассчитывать на 1.000 пациентов, заражённых коронавирусом. Ожидается, что к 30 марта должен стать заметным эффект от принятых властями мер.