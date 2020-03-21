Амстердам, , 07:51 — REGNUM Король Нидерландов Виллем-Александр обратился к нации с речью в связи со вспышкой коронавируса. В своей речи он выразил благодарность всем, кто так или иначе способствует тому, что голландское общество во время нынешнего кризиса продолжает функционировать. Король указал на необходимость внимательно прислушиваться к информации Национального института по здравоохранению и окружающей среде и тщательно выполнять все рекомендации специалистов.

Король обратил внимание на то, что в условиях принятых властями ограничительных мер многим людям может грозит одиночество. По его словам, мы не можем остановить коронавирус, но можем остановить вирус одиночества.

Виллем-Александр напомнил, что нынешний кризис можно преодолеть только совместными усилиями. Он выразил своё удовлетворение тем, что многие жители Нидерландов осознали необходимость солидарности и каждый по своему стараются поддерживать других. По словам короля, внимательность, солидарность и теплота — это три вещи которые помогут Нидерландам преодолеть кризис, даже если он продлиться дольше.