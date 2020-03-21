Сингапур, , 07:38 — REGNUM Первых два летальных случая заражения коронавирусом нового типа были зафиксированы в Сингапуре, сообщает пресс-служба сингапурского минздрава.

Сообщается, что от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались 75-летняя гражданка Сингапура и 64-летний гражданин Индонезии. Отмечается, что оба умерших до заболевания уже имели проблемы с сердцем. Власти Сингапура пообещали оказать помощь семьям умерших.

Отметим, что в настоящее время на территории Сингапура выявлено 385 случаев заражения новым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта правительства Сингапура и Индонезии договорились о разработке международного протокола для борьбы с коронавирусом.

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