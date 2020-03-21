Богота, , 07:36 — REGNUM Решение установить режим карантина на всей территории Колумбии из-за опасности COVID-19 принял колумбийский президент Иван Дуке. Об этом глава государства объявил 20 марта в своем обращении к гражданам, которое транслировалось на его странице Twitter.

Карантин начнет действие с 24 марта и должен продлится как минимум до 13 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта посольство РФ в Колумбии обратилось к российским гражданам с просьбой покинуть колумбийскую территорию из-за ситуации с распространением новым коронавируса в республике.

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